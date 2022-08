AlfredoPedulla : Il #Napoli lavora da oltre due settimane su #Kepa. Ieri sera dialoghi con il #Chelsea che lo libera e contribuisce… - sportli26181512 : Chelsea, si lavora per il rinnovo di Mendy: Il Chelsea vuole blindare Edouard Mendy. Come spiegato da Sky Sports, i… - MMassy86 : @TeofiloSteven Puntare dalla scouting visto che va detto abbiamo un settore scouting che funziona, anche il nome di… - infoitsport : Napoli-Kepa, l'ok definitivo nel weekend: affare col Chelsea impostato, si lavora ai dettagli - StadioSport : Calciomercato Napoli: Meret va allo Spezia, arriva uno tra Kepa e Navas: Calciomercato Napoli, capitolo portiere: s… -

... a quanto sembra intenzionato a proseguire la propria esperienza nel Barcellona o, in seconda analisi, di accettare il trasferimento al. Il club dei 'Red devils'a una sorta di 'Piano ...Commenta per primo Sisulle uscite in casa Lazio , prima di regalare un ultimo colpo a Sarri . Il tecnico toscano ...possibilità di ridursi l'ingaggio per favorire la sua partenza dal, ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Stamane, come riportato da 'La Gazzetta Dello Sport' i partenopei lavorano su due piste parallele, sperando che almeno una si sblocchi velocemente così da puntellare un reparto in grossa difficoltà Da ...