“Non intendo andare avanti nell’alleanza con il Pd”: lo ha annunciato Carlo Calenda (Di domenica 7 agosto 2022) Non intendo andare avanti nell’alleanza con il Pd’: lo ha annunciato Carlo Calenda in tv intervistato da Lucia Annunziata a ‘Mezz’ora in +’. “Non mi sento a mio agio con questo, non c’è dentro coraggio, bellezza, serietà e amore a fare politica così ho comunicato ai vertici del Pd che non intendo andare avanti con questa alleanza” ha detto il leader di Azione. Carlo Calenda ha ufficializzato la rottura del patto siglato appena 5 giorni fa con Enrico Letta Dopo 24 ore di silenzio su Twitter, sono bastati i primi 30 secondi in tv: “Non intendo andare avanti con questa alleanza“. Con una frase Carlo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 7 agosto 2022) Noncon il Pd’: lo hain tv intervistato da Lucia Annunziata a ‘Mezz’ora in +’. “Non mi sento a mio agio con questo, non c’è dentro coraggio, bellezza, serietà e amore a fare politica così ho comunicato ai vertici del Pd che noncon questa alleanza” ha detto il leader di Azione.ha ufficializzato la rottura del patto siglato appena 5 giorni fa con Enrico Letta Dopo 24 ore di silenzio su Twitter, sono bastati i primi 30 secondi in tv: “Noncon questa alleanza“. Con una frase...

Agenzia_Ansa : Calenda: 'Non intendo andare avanti con l'alleanza con il Pd. Non mi sento a mio agio con questo, non c'è dentro co… - GiovaQuez : Calenda: 'E' come se il PD per rappresentare la sinistra abbia la necessità di doverla cercare sempre alla propria… - TgLa7 : #Calenda, non intendo andare avanti con alleanza con Pd. Lo ha detto parlando a in Mezz'ora in piu' di Lucia Annunziata - SoniaLaVera : RT @strange_days_82: Calenda : Non intendo andare avanti con l'alleanza con il PD, non mi sento a mio agio con questo,non c'è coraggio e am… - DarioMaverick : L'unica cosa buona del ritorno a casa è che ho bevuto due caffè, e per caffè intendo veramente caffè non brodo al s… -