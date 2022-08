Trattativa, la strage di via D’Amelio accelerata da Riina perché Paolo Borsellino era “interessato al dossier mafia appalti” (Di sabato 6 agosto 2022) La decisione di Riina di accelerare la strage di via D’Amelio, “quell’input affinché si uccidesse Borsellino con urgenza, nel giro di pochi giorni, mettendo da parte altri progetti omicidiari in più avanzata fase di esecuzione”, può avere origine nell’interessamento del giudice al dossier mafia e appalti. È la riflessione dei giudici della Corte d’assise d’appello di Palermo contenuta nelle motivazioni della sentenza d’appello sulla Trattativa Stato-mafia. Verdetto che ha mandato assolti i carabinieri del Ros (qui le motivazioni) e l’ex senatore di Forza Italia Marcello Dell’Utri (qui le motivazioni). “Sono stati acquisiti – scrivono i giudici a supporto dell’ipotesi – elementi che comprovano l’intendimento del dottor ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 6 agosto 2022) La decisione didi accelerare ladi via, “quell’input affinché si uccidessecon urgenza, nel giro di pochi giorni, mettendo da parte altri progetti omicidiari in più avanzata fase di esecuzione”, può avere origine nell’interessamento del giudice al. È la riflessione dei giudici della Corte d’assise d’appello di Palermo contenuta nelle motivazioni della sentenza d’appello sullaStato-. Verdetto che ha mandato assolti i carabinieri del Ros (qui le motivazioni) e l’ex senatore di Forza Italia Marcello Dell’Utri (qui le motivazioni). “Sono stati acquisiti – scrivono i giudici a supporto dell’ipotesi – elementi che comprovano l’intendimento del dottor ...

