Atletica | lancio del martello | Sara Fantini vince il Meeting di Vicenza con 71 | 38

(Di sabato 6 agosto 2022) E’ unain splendida forma quella che si presenterà al via dei Campionati Europei di Monaco di Baviera. Dopo il quarto posto mondiale ad Eugene, la martellista si è aggiudicata quest’oggi ilBrazzale di, con la misura di 71,38 al quinto. L’emiliana è stata in grado di lanciare ben tre volte sopra i settanta metri, il che fa ben sperare a soli dieci giorni dalla gara continentale. SportFace.

Dopo il quarto posto mondiale ad Eugene, la martellista si è aggiudicata quest'oggi il Meeting Brazzale di Vicenza, con la misura di 71,38 al quinto. L'emiliana è stata in grado di lanciare ben tre lanci sopra i 70 metri. Stesso risultato anche per Nick Ponzio nel lancio del peso con 20.81. Si è ritirato dopo il primo salto a 7.63 (suo miglior salto dell'anno), infine, Filippo Randazzo. Il siciliano ha accusato una...