Quarta dose di vaccino e nuove varianti Omicron. Cosa sappiamo e che fare (Di venerdì 15 luglio 2022) Per molti, vaccinarsi o meno è ancora un dilemma, soprattutto visto e considerato che il prossimo autunno arriveranno vaccini aggiornati alle nuove varianti. La risposta dipende da caso e caso. Per questo è bene fare chiarezza sulla situazione attuale. Cominciamo con il dire che le due nuove varianti Omicron BA4 e BA5 si stanno diffondendo in tutta l’Unione europea e il BA5 diventerà presto dominante in tutto il Vecchio Continente. Queste varianti condividono le stesse mutazioni nel gene spike con il ceppo Omicron ma differiscono per altre mutazioni nel genoma. Non sembra che vi sia una differenza nella gravità della malattia sebbene le infezioni e i ricoveri stiano aumentando, soprattutto tra quelli che hanno più di sessanta anni. Aziende come ... Leggi su panorama (Di venerdì 15 luglio 2022) Per molti, vaccinarsi o meno è ancora un dilemma, soprattutto visto e considerato che il prossimo autunno arriveranno vaccini aggiornati alle. La risposta dipende da caso e caso. Per questo è benechiarezza sulla situazione attuale. Cominciamo con il dire che le dueBA4 e BA5 si stanno diffondendo in tutta l’Unione europea e il BA5 diventerà presto dominante in tutto il Vecchio Continente. Questecondividono le stesse mutazioni nel gene spike con il ceppoma differiscono per altre mutazioni nel genoma. Non sembra che vi sia una differenza nella gravità della malattia sebbene le infezioni e i ricoveri stiano aumentando, soprattutto tra quelli che hanno più di sessanta anni. Aziende come ...

Pubblicità

MinisteroSalute : ??#Covid19 Ora tutte le persone dai 60 anni in su possono fare la quarta dose. Dopo 120 giorni dalla malattia o dall… - NicolaPorro : ?? Spunta 'un sospetto' di Bassetti sulla #quartadose ?? - GuidoDeMartini : ?? 4 DOSE? NO, GRAZIE ?? Come comunicatoci da Felice Osio (FISI EMILIA-ROMAGNA),coordinatori e medici dell’ospedale… - DisAllineato2 : RT @Jakomaxxx: La 'prima dose' era UNA DOSE. La seconda dose non era un 'richiamo', era UNA DOSE. La terza dose non era 'il booster', era U… - vulcanobiondo : @MARIACL55153721 @francescoburra3 La quarta dose non è supportata da alcuna evidenza scientifica e questo ancora pa… -