Fine della politica "rimani in Messico"? (Di sabato 2 luglio 2022) La Corte Suprema ha autorizzato l'amministrazione Biden a revocare il programma di immigrazione dell'era trumpiana che implica la permanenza forzata in Messico dei richiedenti asilo che arrivano al confine mentre i loro casi venivano esaminati nei tribunali statunitensi. La decisione permetterebbe al presidente di riprendere in mano il controllo della sua politica sull'immigrazione. La discussione riguarda i Protocolli InsideOver.

