Brave and Beautiful anticipazioni: ultima puntata al cardiopalma, Suhan in coma (Di giovedì 23 giugno 2022) Sta per andare in onda il gran finale di Brave and Beautiful e sarà una puntata al cardiopalma per tutti gli appassionati. Suhan in coma Brave and Beautiful (Youtube screenshot)Sta per andare in scena il grande finale di Brave and Beautiful e sarà una puntata ricchissima di emozioni. Scopriamo insieme che cosa accadrà nella soap turca, che va in onda tutti i giorni su Canale 5 alle 15:50. Brave and Beautiful ci ha accompagnato negli ultimi due anni con le sue avvincenti storie. Tutti gli appassionati della soap turca dovranno dire addio alle emozioni di Cesur e Suhan. Anche nelle ultimissime puntate non mancheranno comunque i colpi di scena e il ... Leggi su direttanews (Di giovedì 23 giugno 2022) Sta per andare in onda il gran finale diande sarà unaalper tutti gli appassionati.inand(Youtube screenshot)Sta per andare in scena il grande finale diande sarà unaricchissima di emozioni. Scopriamo insieme che cosa accadrà nella soap turca, che va in onda tutti i giorni su Canale 5 alle 15:50.andci ha accompagnato negli ultimi due anni con le sue avvincenti storie. Tutti gli appassionati della soap turca dovranno dire addio alle emozioni di Cesur e. Anche nelle ultimissime puntate non mancheranno comunque i colpi di scena e il ...

Pubblicità

fashionsoaptv : ASCOLTI 22 giugno: Brave and Beautiful ottiene 1.502.000 di telespettatori con il 19,4% di share. La soap turca è i… - clareuzhhorod : RT @redazionetvsoap: Sta per lasciarci, ma prima... #braveandbeautiful #canale5 - redazionetvsoap : Sta per lasciarci, ma prima... #braveandbeautiful #canale5 - pasquale_marro : #BraveandBeautiful si cambia, fan si ribellano - Boingo_ : RT @fashionsoaptv: ASCOLTI TV 21 giugno 2022: Brave and Beautiful ottiene 1.481.000 telespettatori e un ottimo share al 19,3%! La soap turc… -