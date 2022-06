Uragano Agatha si abbatte sull'Avana: migliaia senza corrente (Di sabato 4 giugno 2022) Strade allagate all'Avana, almeno due morti, un disperso e migliaia di persone senza corrente. L'Uragano Agatha si abbatte sulla capitale cubana, mettendo in ginocchio la popolazione."Forti e intense ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 4 giugno 2022) Strade allagate all', almeno due morti, un disperso edi persone. L'sia capitale cubana, mettendo in ginocchio la popolazione."Forti e intense ...

