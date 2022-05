L’inviato veneto di Tva difende la conduttrice: «Era stressata dalla diretta. La mia reazione? Il collegamento non funzionava» – L’intervista (Di lunedì 30 maggio 2022) «Sara era sotto forte stress emotivo per la diretta». Così Andrea Ceroni, il giornalista sportivo inviato dell’emittente veneta Tva, commenta le polemiche scaturite dalla frase a sfondo razzista rivolta in diretta dalla conduttrice Sara Pinna a un piccolo tifoso del Cosenza. Il bambino, esultando dopo la vittoria della sua squadra contro il Vicenza, ha detto: «Lupi si nasce». Pronta la risposta di Pinna: «E gatti si diventa. Non ti preoccupare che venite anche voi in Pianura a cercare qualche lavoro». Oltre all’indignazione generale per le frasi pronunciate dalla giornalista, le polemiche si sono accese per l’incapacità delL’inviato e degli ospiti di reagire. Nel caso di Ceroni, l’accusa è anche di essersi complimentato con la collega per le parole appena pronunciate. ... Leggi su open.online (Di lunedì 30 maggio 2022) «Sara era sotto forte stress emotivo per la». Così Andrea Ceroni, il giornalista sportivo inviato dell’emittente veneta Tva, commenta le polemiche scaturitefrase a sfondo razzista rivolta inSara Pinna a un piccolo tifoso del Cosenza. Il bambino, esultando dopo la vittoria della sua squadra contro il Vicenza, ha detto: «Lupi si nasce». Pronta la risposta di Pinna: «E gatti si diventa. Non ti preoccupare che venite anche voi in Pianura a cercare qualche lavoro». Oltre all’indignazione generale per le frasi pronunciategiornalista, le polemiche si sono accese per l’incapacità dele degli ospiti di reagire. Nel caso di Ceroni, l’accusa è anche di essersi complimentato con la collega per le parole appena pronunciate. ...

