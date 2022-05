Ucraina: Salvini, 'non ho certezze che andrò a Mosca, è complicato, si farà se serve' (Di sabato 28 maggio 2022) Roma, 28 mag. (Adnkronos) - "Ognuno deve mettere il suo mattoncino, non ho certezze che andrò" in Russia, "ci è stato prospettato, ci stiamo lavorando, non è un week end a Forte dei Marmi, è qualcosa di più complicato da tutti i punti di vista e soprattutto si fa se serve. certezze non ce ne sono". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, ospite di 'Sabato anch'io', su Radiouno Rai. "Ci sono buone relazioni -ha aggiunto il leader del Carroccio- le richieste che andiamo a fare le andiamo a fare a tutti, rappresentiamo milioni di italiani, rappresentiamo la voglia di pace, abbiamo votato come Lega l'invio di tutti gli aiuti possibili e immaginabili all'Ucraina, economici, umanitari, l'Italia sta accogliendo, sta abbracciando, sono terrorizzato dall'idea ... Leggi su iltempo (Di sabato 28 maggio 2022) Roma, 28 mag. (Adnkronos) - "Ognuno deve mettere il suo mattoncino, non hoche" in Russia, "ci è stato prospettato, ci stiamo lavorando, non è un week end a Forte dei Marmi, è qualcosa di piùda tutti i punti di vista e soprattutto si fa senon ce ne sono". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo, ospite di 'Sabato anch'io', su Radiouno Rai. "Ci sono buone relazioni -ha aggiunto il leader del Carroccio- le richieste che andiamo a fare le andiamo a fare a tutti, rappresentiamo milioni di italiani, rappresentiamo la voglia di pace, abbiamo votato come Lega l'invio di tutti gli aiuti possibili e immaginabili all', economici, umanitari, l'Italia sta accogliendo, sta abbracciando, sono terrorizzato dall'idea ...

Advertising

CarloCalenda : Quando Salvini chiede la fine della guerra sembra Miss Universo che invoca la pace nel mondo dopo la sua vittoria.… - Agenzia_Ansa : UCRAINA I Il leader della Lega Salvini potrebbe recarsi a Mosca nei prossimi giorni. Lo rendono noto ambienti del p… - fanpage : Matteo Salvini è pronto a partire per Mosca per parlare con Vladimir #Putin: il leader del Carroccio vorrebbe prova… - TV7Benevento : Ucraina: Salvini, 'non ho certezze che andrò a Mosca, è complicato, si farà se serve' - - marcoprat : RT @oggisettimanale: Novantunesima notte di guerra. La Chiesa ortodossa ucraina proclama l’indipendenza da quella di Mosca. #Zelensky a Mar… -