Advertising

De_Sand88 : RT @Gazzetta_it: Lecce, rinforzi d’esperienza: Destro e Leiva nel mirino di Corvino #calciomercato - Gazzetta_it : Lecce, rinforzi d’esperienza: Destro e Leiva nel mirino di Corvino #calciomercato - sportli26181512 : Genoa, sfida al Napoli per un centrocampista del Lecce: Le strade di mercato del Genoa, alla ricerca di rinforzi ad… -

Pantaleo Corvino è già al lavoro per cercarein vista della Serie A con il: sul taccuino del direttore ci sono Leiva e Destro Ilcon il direttore Corvino è già al lavoro per cercare i primiper la Serie A dei ...dello aveva cercato quando aveva 16 anni regalandogli la casacca giallorossa vicino a un distributore di carburante di Porto Alegre. Poi lo ha cercato invano al Liverpool per portarlo alla ...Ben 100 unità per dare respiro agli uffici comunali da tempo in affanno. «Con il decreto Aiuti stiamo lavorando alla possibilità di procedere con nuove assunzioni. Se ...Non potrà essere da meno il Genoa, che già da diverso tempo visiona calciatori in giro per l’Europa e in Italia. Il calciomercato comincerà il primo luglio, il campionato di Serie B dopo Ferragosto, m ...