A Londra il concerto degli ABBA versione ologramma (Di sabato 28 maggio 2022) Uno spettacolo all'avanguardia. Gli ABBA sono tornati in concerto ma con i loro avatar digitali. A Londra è andato in scena il concerto degli "ABBAtars", con gli ologrammi del gruppo pop svedese con costumi scintillanti, glitter e stivali con plateau. In pratica la loro stessa versione anni '70, all'apice del successo. Le proiezioni di Agnetha, Bjorn, Benny e Anni-Frid hanno mandato in delirio i fan, un concerto hi-tech in un'arena appositamente costruita per loro con le canzoni del nuovo album "Voyage". Uno dei progetti più audaci e tecnologici mai realizzati nell'industria musicale.

