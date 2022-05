Perché l'Italia deve riconoscere l'Holodomor ucraino come genocidio (Di giovedì 26 maggio 2022) “L’attuale disastro provocherà una colonizzazione in prevalenza russa dell’Ucraina. Essa trasformerà il suo carattere etnografico. In un avvenire forse molto prossimo non si potrà parlare di Ucraina né di un popolo ucraino e quindi nemmeno di un problema ucraino, poiché l’Ucraina sarà divenuta una regione russa”. Sembrano parole di oggi ma risalgono al maggio 1933: è il contenuto di una lettera del console Italiano a Kharkiv Sergio Gradenigo che descriveva la carestia indotta dall’Unione Sovietica per stroncare l’Ucraina. Passata alla storia come Holodomor, termine che significa “sterminio per fame”, è il più imponente massacro della storia europea del XX secolo dopo la Shoah: quattro milioni di morti in sei mesi, gennaio-giugno 1933. Uno sterminio pianificato da Stalin per piegare i contadini ucraini ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 26 maggio 2022) “L’attuale disastro provocherà una colonizzazione in prevalenza russa dell’Ucraina. Essa trasformerà il suo carattere etnografico. In un avvenire forse molto prossimo non si potrà parlare di Ucraina né di un popoloe quindi nemmeno di un problema, poiché l’Ucraina sarà divenuta una regione russa”. Sembrano parole di oggi ma risalgono al maggio 1933: è il contenuto di una lettera del consoleno a Kharkiv Sergio Gradenigo che descriveva la carestia indotta dall’Unione Sovietica per stroncare l’Ucraina. Passata alla storia, termine che significa “sterminio per fame”, è il più imponente massacro della storia europea del XX secolo dopo la Shoah: quattro milioni di morti in sei mesi, gennaio-giugno 1933. Uno sterminio pianificato da Stalin per piegare i contadini ucraini ...

