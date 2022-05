Roma-Feyenoord, Tiago Pinto sicuro: “Dobbiamo vincere per un motivo!” (Di mercoledì 25 maggio 2022) Il direttore sportivo giallorosso ha parlato ai microfoni di DAZN nel pre-partita della finale di Conference League. A proposito della stagione appena conclusa e in particolare del trofeo in palio sta sera ha affermato: “Abbiamo fatto una strada lunghissima, costernata da serate difficili tipo quella di Bodo, oggi è molto importante per la città e per i tifosi, sono loro il motivo principale per cui Dobbiamo vincere”. Roma-Feyenoord Tiago Pinto Sull’importanza del match si è invece espresso cosi: “Siamo abituati alla tensione, abbiamo giocato tutta la stagione così, siamo carichi e motivati, non abbiamo infortunati, siamo al 100%”. Tiago Pinto è infine convinto che la stagione della Roma, nel complesso, sia positiva ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 25 maggio 2022) Il direttore sportivo giallorosso ha parlato ai microfoni di DAZN nel pre-partita della finale di Conference League. A proposito della stagione appena conclusa e in particolare del trofeo in palio sta sera ha affermato: “Abbiamo fatto una strada lunghissima, costernata da serate difficili tipo quella di Bodo, oggi è molto importante per la città e per i tifosi, sono loro il motivo principale per cui”.Sull’importanza del match si è invece espresso cosi: “Siamo abituati alla tensione, abbiamo giocato tutta la stagione così, siamo carichi e motivati, non abbiamo infortunati, siamo al 100%”.è infine convinto che la stagione della, nel complesso, sia positiva ...

Advertising

sportface2016 : +++Incidenti a #Tirana prima della finale di #ConferenceLeague, feriti e arrestati anche dei tifosi della #Roma in… - cmdotcom : #Roma consumata da fatica e attesa, Tirana come l'Olimpico nell''84: il #Feyenoord vincerà la #ConferenceLeague [… - capuanogio : ?? Sono 60 i tifosi di #Roma e #Feyenoord fermati a seguito degli incidenti occorsi in serata a #Tirana che hanno pr… - Thiagoe26233209 : RT @OfficialASRoma: ?? SOLD OUT ?? ??? All'Olimpico questa sera batteranno 50.000 cuori giallorossi! ?? ?? DAJE ROMA DAJE! ?? Cancelli apert… - agora_ao : RT @aovivoesportes4: #ROMA X #FEYENOORD | FINAL - UEFA CONFERENCE LEAGUE | #COMPARTILHEALIVE -