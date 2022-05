Roland Garros 2022 | Martina Trevisan liquida Magda Linette e vola al terzo turno!

Leggi su oasport

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Si è chiusa la quinta giornata, per quanto concerne il tabellone di singolare femminile, deldi tennis: in campo, per il secondo turno, la parte bassa, che ha visto oggi la vittoria diper 6-3 6-2 in un’ora e 19 minuti sulla polacca. Alturno per l’azzurra ci sarà la vincente di Saville-Kvitova. Nel primo set l’azzurra trova subito il break a 15 nelgioco.domina nella fase centrale, dove con un nuovo strappo nel settimo gamesul 5-2. L’azzurra si disunisce nel momento di chiudere, perde il servizio, ma poi con il break ai vantaggi del nono game, chiude sul 6-3 dopo 41 minuti. La seconda partita vede uno scambio di break in ...