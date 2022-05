Roland Garros 2022, Àlex Corretja su Lorenzo Musetti: “Talento straordinario, sarà tra i primi cinque tennisti del mondo” (Di mercoledì 25 maggio 2022) Fidarsi del parere dell’esperto. Sono tante le analisi dopo la partita valida per il primo turno del Roland Garros 2022 tra il greco Stefanos Tsitsipas (n.4 del mondo) e Lorenzo Musetti. Una partita dal livello tecnico molto alto vinta in cinque set, in rimonta, dall’ellenico che ha saputo ribaltare le sorti della partita dopo che l’azzurro si era trovato avanti di due frazioni. Un epilogo, per Musetti, identico a quello che c’era stato l’anno passato negli ottavi di finale contro Novak Djokovic. Un Musetti che, in definitiva, ha estasiato per due ore, ma poi ha dovuto cedere alla dirompenza fisica e tecnica di Tsitsipas che ha sbagliato pochissimo e fatto la differenza con la sua profondità di palla. Sfida, per questo, dal livello ... Leggi su oasport (Di mercoledì 25 maggio 2022) Fidarsi del parere dell’esperto. Sono tante le analisi dopo la partita valida per il primo turno deltra il greco Stefanos Tsitsipas (n.4 del) e. Una partita dal livello tecnico molto alto vinta inset, in rimonta, dall’ellenico che ha saputo ribaltare le sorti della partita dopo che l’azzurro si era trovato avanti di due frazioni. Un epilogo, per, identico a quello che c’era stato l’anno passato negli ottavi di finale contro Novak Djokovic. Unche, in definitiva, ha estasiato per due ore, ma poi ha dovuto cedere alla dirompenza fisica e tecnica di Tsitsipas che ha sbagliato pochissimo e fatto la differenza con la sua profondità di palla. Sfida, per questo, dal livello ...

Advertising

Eurosport_IT : LA GIORGI C'É! ???????? L'azzurra si prende il 2° turno del Roland Garros: battuta la cinese Shuai Zhang in 3 set! ??… - sportmediaset : Medvedev e Rublev al secondo turno, Tsonga dice addio al tennis #Roland-Garros - SkySport : ?? Sinner dopo la conferenza stampa si ferma a guardare il match di Musetti ?? @cottae ? Roland Garros Musetti-Tsitsi… - infoitsport : Roland Garros 2022, Lorenzo Musetti: 'So giocare a un livello alto, ma devo crescere in continuità' - zazoomblog : Roland Garros 2022 Musetti: “Livello c’è mi serve la continuità per cinque set” - #Roland #Garros #Musetti: #“Live… -