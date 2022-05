Provincia di Avellino, sospensiva respinta: Buonopane decade (Di mercoledì 25 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Rizieri Buonopane non è più Presidente della Provincia di Avellino. Il Consiglio di Stato ha rigettato la sospensiva chiesta dal sindaco di Montella ed ha confermato la sentenza del Tribunale amministrativo regionale. Diventa così esecutiva la sentenza del TAR che, nella data sopra menzionata, aveva dato ragione ad Angelo Antonio D’Agostino. Il Tar ha, pertanto, disposto l’annullamento delle operazioni elettorali concernenti l’elezione del Presidente della Provincia di Avellino, relativamente alle fasce demografiche B e D e conseguente rinnovazione delle elezioni stesse limitatamente alle suddette fasce demografiche B e D. Non è escluso che possa arrivare un nuovo ricorso al Consiglio di Stato, ultimo grado di giudizio, da ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 25 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Rizierinon è più Presidente delladi. Il Consiglio di Stato ha rigettato lachiesta dal sindaco di Montella ed ha confermato la sentenza del Tribunale amministrativo regionale. Diventa così esecutiva la sentenza del TAR che, nella data sopra menzionata, aveva dato ragione ad Angelo Antonio D’Agostino. Il Tar ha, pertanto, disposto l’annullamento delle operazioni elettorali concernenti l’elezione del Presidente delladi, relativamente alle fasce demografiche B e D e conseguente rinnovazione delle elezioni stesse limitatamente alle suddette fasce demografiche B e D. Non è escluso che possa arrivare un nuovo ricorso al Consiglio di Stato, ultimo grado di giudizio, da ...

