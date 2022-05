Berlinguer: Mattarella, 'tensione morale e profondo rispetto Costituzione' (Di mercoledì 25 maggio 2022) Sassari, 25 mag. (Adnkronos) - Enrico Berlinguer è stato "un protagonista della vita democratica del nostro Paese" del quale va sottolineata "la tensione morale costantemente espressa e sollecitata e il profondo rispetto per la Costituzione e le sue regole. Due aspetti inscindibili tra loro, strettamente collegati, che rappresentano un messaggio sempre attuale per la nostra Repubblica". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della commemorazione del segretario del Pci all'Università di Sassari nel centenario della nascita. Leggi su iltempo (Di mercoledì 25 maggio 2022) Sassari, 25 mag. (Adnkronos) - Enricoè stato "un protagonista della vita democratica del nostro Paese" del quale va sottolineata "lacostantemente espressa e sollecitata e ilper lae le sue regole. Due aspetti inscindibili tra loro, strettamente collegati, che rappresentano un messaggio sempre attuale per la nostra Repubblica". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, in occasione della commemorazione del segretario del Pci all'Università di Sassari nel centenario della nascita.

Advertising

TV7Benevento : Berlinguer: Mattarella, 'tensione morale e profondo rispetto Costituzione' - - fulviodeangeli1 : Mattarella all’Università di Sassari per il centenario della nascita di Enrico Berlinguer: segui la diretta… - Rolfi39 : RT @fattoquotidiano: Mattarella all’Università di Sassari per il centenario della nascita di Enrico Berlinguer: segui la diretta https://t.… - TuttoQuaNews : RT @fattoquotidiano: Mattarella all’Università di Sassari per il centenario della nascita di Enrico Berlinguer: segui la diretta https://t.… - fattoquotidiano : Mattarella all’Università di Sassari per il centenario della nascita di Enrico Berlinguer: segui la diretta -