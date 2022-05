Base militare a Pisa, il movimento dei contrari si organizza: “Né qui né altrove. E il 2 giugno scendiamo in piazza per dire no” (Di mercoledì 25 maggio 2022) “No alla Base: né a Coltano, né altrove”. Questo è lo slogan del movimento No Base che si è costituito per far sentire le proprie ragioni contro il Dpcm del governo Draghi emanato lo scorso 14 gennaio. Si ritrovano periodicamente in assemblea al circolo Arci di Coltano, in provincia di Pisa, per discutere e confrontarsi sulle richieste e alternative possibili alla politica economica del governo che ha deciso, in maniera verticale, di investire 190 milioni di euro nella costruzione di una nuova Base militare nella riserva naturale dove la maggior parte di loro vive e lavora. Sono coltanesi, studenti universitari di Pisa, associazioni ambientaliste e agricoltori del luogo con un obiettivo preciso: fare in modo che venga ritirato il decreto del presidente ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 25 maggio 2022) “No alla: né a Coltano, né”. Questo è lo slogan delNoche si è costituito per far sentire le proprie ragioni contro il Dpcm del governo Draghi emanato lo scorso 14 gennaio. Si ritrovano periodicamente in assemblea al circolo Arci di Coltano, in provincia di, per discutere e confrontarsi sulle richieste e alternative possibili alla politica economica del governo che ha deciso, in maniera verticale, di investire 190 milioni di euro nella costruzione di una nuovanella riserva naturale dove la maggior parte di loro vive e lavora. Sono coltanesi, studenti universitari di, associazioni ambientaliste e agricoltori del luogo con un obiettivo preciso: fare in modo che venga ritirato il decreto del presidente ...

Advertising

fanpage : La polizia militare israeliana ha comunicato che non aprirà nessuna indagine penale sull’uccisione di Shireen Abu A… - fattoquotidiano : Base militare Pisa, Comune e Regione dissero di non sapere del progetto: ma atti ufficiali li smentiscono. La repli… - massimoneri90 : Base militare a Pisa, il movimento dei contrari si organizza: “Né qui né altrove. E il 2 giugno scendiamo in piazza… - antoninobill : Base militare a Pisa, il movimento dei contrari si organizza: “Né qui né altrove. E il 2 giugno scendiamo in piazza… - fattoquotidiano : Base militare a Pisa, il movimento dei contrari si organizza: “Né qui né altrove. E il 2 giugno scendiamo in piazza… -