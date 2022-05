Alberto Matano, telespettatori sorpresi: la confessione sul suo privato non lascia dubbi (Di mercoledì 25 maggio 2022) La confessione del giornalista, Alberto Matano, che ha sorpreso tutti. telespettatori spiazzati Il giornalista Alberto Matano è uno dei conduttori più amati dai telespettatori, dopo molti anni al timone del TG1 dal 2019 conduce La Vita in diretta. Nel programma in onda su Rai 1 veste anche i panni di autore ed è diventato il primo conduttore in solitaria dal 2010 dopo Lamberto Sposini. Alberto Matano (Foto Instagram)Il conduttore calabrese, durante la sua carriera ha preso parte a diversi programmi televisivi. Ha ricoperto anche il ruolo di opinionista del programma Ballando con le stelle condotto da Milly Carlucci. Nella stagione 2017-18, inoltre, ha condotto su Rai 3 la trasmissione Sono innocente, programma che ... Leggi su kronic (Di mercoledì 25 maggio 2022) Ladel giornalista,, che ha sorpreso tutti.spiazzati Il giornalistaè uno dei conduttori più amati dai, dopo molti anni al timone del TG1 dal 2019 conduce La Vita in diretta. Nel programma in onda su Rai 1 veste anche i panni di autore ed è diventato il primo conduttore in solitaria dal 2010 dopo Lamberto Sposini.(Foto Instagram)Il conduttore calabrese, durante la sua carriera ha preso parte a diversi programmi televisivi. Ha ricoperto anche il ruolo di opinionista del programma Ballando con le stelle condotto da Milly Carlucci. Nella stagione 2017-18, inoltre, ha condotto su Rai 3 la trasmissione Sono innocente, programma che ...

tvblogit : I Fatti Vostri, Alberto Matano, ospite, si congratula: “Complimenti, da anni non c’era questo risultato” - Mattiabuonocore : Alberto Matano “ostaggio” ai Fatti Vostri - ParliamoDiNews : Alberto Matano, l`ha fatto solo per l`amore per Alessandro: è boom di commenti - - zazoomblog : La vita in diretta Alberto Matano chiede ad Albano: “Come va l’amore? La risposta di Albano spiazza tutti …” -… - infoitcultura : Alberto Matano, la sua anima gemella ora ha un nome: spunta l'indiscrezione bomba -