Stella Rossa, Stankovic vince il titolo… in gol anche il portiere – VIDEO (Di martedì 24 maggio 2022) La Stella Rossa ha vinto il terzo titolo consecutivo: Stankovic può festeggiare con un gol del suo portiere. Il canadese Borjan si è incaricato della battuta del rigore al 92? e lo ha segnato. Red Star Belgrade and Canada goalkeeper Milan Borjan scoring a penalty against Vozdovac as the team won the Serbian Super League on the final day.#fkcz #crvenazvezdapic.twitter.com/rdzcaPOLNM— Sam Street (@samstreetwrites) May 22, 2022 Rete che ha chiuso i giochi e ha permesso alla squadra di casa di festeggiare il terzo titolo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

