Vietato il corteo di CasaPound a Roma Marsella | gravissimo | è stato un atto di obbedienza al Pd

(Di lunedì 23 maggio 2022) Ildiche avrebbe dovuto svolgersi asabato 28 maggio èda un’ordinanza del Questore per motivi di sicurezza pubblica. E i militanti della tartaruga hanno deciso di trasformarlo in un sit-in. “Èche vengaunassolutamente legittimo contro il governo Draghi, su pressioni politiche del Pd che di quel governo fa parte”, ha dichiarato Luca, uno dei portavoce del movimento. LEGGI ANCHEil 28 maggio contro il governo Draghi. Anpi e Pd insorgono: manifestazione da vietarea Trieste per la Grande Guerra. Il sindaco di centrodestra dice no “Ci troviamo di fronte ...

La replica: "Pericoloso precedente" "È gravissimo che vengaunassolutamente legittimo contro il governo, su pressioni politiche del Pd che di quel governo fa parte", ha commentato in ...... da 7 anni, èil Gay Pride Non è una novità che la polizia turca faccia irruzione in unper i diritti Lgbt+. A fine giugno del 2021 la Turchia vietò il Gay Pride per il settimo anno ...(Adnkronos) - “È gravissimo che venga vietato un corteo assolutamente legittimo contro il governo Draghi, su pressioni politiche del Pd che di quel governo fa parte”. È questa la risposta di CasaPound ...A farlo sapere è uno dei portavoce, Luca Marsella: "Grave che sia successo su pressione del Pd". La notifica arriva 3 giorni dopo la riunione del comitato per la sicurezza ...