Binotto: 'Leclerc era in totale gestione: possiamo solo essere ottimisti' (Di domenica 22 maggio 2022) Dominare e poi ritirarsi, cocenti delusioni da Formula 1. La Ferrari lascia Barcellona con un forte amaro in bocca dopo il guasto che ha fermato Leclerc mentre si trovava in testa, ma Mattia Binotto ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di domenica 22 maggio 2022) Dominare e poi ritirarsi, cocenti delusioni da Formula 1. La Ferrari lascia Barcellona con un forte amaro in bocca dopo il guasto che ha fermatomentre si trovava in testa, ma Mattia...

