Roma: piromane incendia i cassonetti, le fiamme coinvolgono contatori del gas che esplodono (FOTO) (Di giovedì 19 maggio 2022) Emergono sviluppi su quanto accaduto stamani in Via Carcaricola a Roma dove alcuni contatori del gas sono esplosi dopo essere stati avvolti dalle fiamme. Stando ai riscontri effettati in zona l’episodio avrebbe avuto natura dolosa. Incendio doloso in Via Carcaricola all’alba L’esplosione e il successivo incendio, come vi abbiamo raccontato questa mattina, si sono verificate in Via di Carcaricola come detto, all’altezza del civico 85. Siamo in una zona di confine tra le aree di Giardinetti e Torrenova. L’episodio si è verificato in prossimità dell’alba di oggi, intorno alle 5.15. Ebbene, la società Italgas ha precisato che la dispersione è stata causata dall’incendio doloso di alcuni contenitori per la raccolta differenziata che ha coinvolto anche la diramazione del gas a servizio della palazzina del civico 66. Altri incendi si sono ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 19 maggio 2022) Emergono sviluppi su quanto accaduto stamani in Via Carcaricola adove alcunidel gas sono esplosi dopo essere stati avvolti dalle. Stando ai riscontri effettati in zona l’episodio avrebbe avuto natura dolosa. Incendio doloso in Via Carcaricola all’alba L’esplosione e il successivo incendio, come vi abbiamo raccontato questa mattina, si sono verificate in Via di Carcaricola come detto, all’altezza del civico 85. Siamo in una zona di confine tra le aree di Giardinetti e Torrenova. L’episodio si è verificato in prossimità dell’alba di oggi, intorno alle 5.15. Ebbene, la società Italgas ha precisato che la dispersione è stata causata dall’incendio doloso di alcuni contenitori per la raccolta differenziata che ha coinvolto anche la diramazione del gas a servizio della palazzina del civico 66. Altri incendi si sono ...

Advertising

CorriereCitta : Roma: piromane incendia i cassonetti, le fiamme coinvolgono contatori del gas che esplodono (FOTO) - GHERARDIMAURO1 : - quotidianolazio : Roma. Auto e moto parcheggiate in strada date alle fiamme, forse la fine di ... - - BreakingItalyNe : RT @leggoit: #ostia, auto e moto incendiate in strada: arrestato il presunto piromane, è un 28enne - leggoit : #ostia, auto e moto incendiate in strada: arrestato il presunto piromane, è un 28enne -