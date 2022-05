Marte, c’è davvero una porta sul pianeta rosso? Cosa è stato scoperto su quella apertura misteriosa (Di giovedì 19 maggio 2022) Una misteriosa ‘porta’ che si è aperta su Marte sta facendo impazzire i ricercatori e tutti gli appassionati di astronomia. Ma Cosa si nasconde davvero dietro quella stranna apertura comparsa sul pianeta rosso? Curiosi di scoprirlo nel dettaglio? LEGGI ANCHE :– Alieni in fondo all’Oceano? Cosa si scopre su quella roccia nel Golfo Persico Il rover Curiosity ha trovato una ‘porta’ su Marte: ma che cos’è quella strana apertura? E dove condurrà? Photo Credits: KikapressIl rover Curiosity individua una ‘porta’ su Marte: dove condurrà la strana apertura? Andiamo con ordine. Il rover ... Leggi su funweek (Di giovedì 19 maggio 2022) Una’ che si è aperta susta facendo impazzire i ricercatori e tutti gli appassionati di astronomia. Masi nascondedietrostrannacomparsa sul? Curiosi di scoprirlo nel dettaglio? LEGGI ANCHE :– Alieni in fondo all’Oceano?si scopre suroccia nel Golfo Persico Il rover Curiosity ha trovato una ‘’ su: ma che cos’èstrana? E dove condurrà? Photo Credits: KikapressIl rover Curiosity individua una ‘’ su: dove condurrà la strana? Andiamo con ordine. Il rover ...

