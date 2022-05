Colombia | campagna di violenza sul voto

Advertising

In #Colombia il 29 maggio si vota. #Petro della coalizione della #Sinistra guida i sondaggi. Il popolo è con lui m…

#Colombia. Le urne saranno aperte il 29 maggio. I bagni di folla della campagna elettorale fanno intendere la voglia di c…

I gruppi per i diritti riproduttivi stimano che ogni anno invengano praticati fino a 400. In risposta alla rigidità in materia mostrata da El Salvador, è nata la" Nos faltan las ......presidente Petro hanno dovuto interrompere laelettorale, perché vengono quotidianamente intimiditi da gruppi di estrema destra, tramite lettere, chiamate e commenti sui social. In... Gustavo Petro, favorito alle elezioni in Colombia, ha sospeso la campagna per minacce di morte L’ex sindaco di Bogotà, leader della coalizione di sinistra del Pacto Histórico, costretto ad annullare per alcuni giorni la sua campagna elettorale a seguito delle minacce di attentato da parte dei ( ...Un patto per una campagna elettorale non violenta, in tutte le sue accezioni. È quello proposto dalla Conferenza episcopale colombiana (Cec), insieme ad altre organizzazioni, agli otto candidati alla ...