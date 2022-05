Francavilla al Mare | 2° turno per Balzerani e Viola

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Nel Challenger in corso sulla terra battuta abruzzese sono cinque gli azzurri approdati al secondo, due inseriti nel programma di giornata

Advertising

VAIstradeanas : 12:44 #SS16 Traffico da Francavilla Mare/Innesto Ss649 Fondo Valle Ale a Ponte Foro/Innesto Ss263 Val Di Foro E Bocca Di Va.Velocità:10Km/h - palermo24h : Inaugurazione del Gay Factory Summer Village di Francavilla al Mare - zazoomblog : Francavilla al Mare: Viola Balzerani Baldi Arnaldi e Maestrelli ok - #Francavilla #Mare: #Viola #Balzerani - TenisPlanismo : ???? ATP Challenger 50 de Città di Francavilla al Mare (Itália) Fase de 32: ???? Daniel Dutra x Arthur Reymond ???? (6/2 6/4) - zazoomblog : Francavilla al Mare: Viola Balzerani Baldi e Arnaldi ok - #Francavilla #Mare: #Viola #Balzerani -

FIT

... Venerdì 15 luglio 2022 - Este (PD) @EstEstate Festival Sabato 16 luglio 2022 - Alba (CN) @Collisioni Festival Giovedì 28 luglio 2022 -al(CH) @Shock Wave Festival Lunedì 1 agosto ...Grande entusiasmo aalper il torneo Challenger Atp che si sta disputando sui campi in terra rossa del Tennis Club. Sono cinque i tennisti italiani che hanno superato il primo turno del torneo che ... Francavilla al Mare: tanta Italia in tabellone Due quintali di droga intercettati e sequestrati sull'A14 La polizia stradale ha arrestato un calabrese diretto al nord, nei guai anche un ventenne di Francavilla al Mare trovato in possesso di 500 ...Ultimi due appuntamenti stagionali al Teatro Sirena: il 17 maggio con Enrico Rava e Fred Hersch e il 22 maggio con John Surman ...