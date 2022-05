Renault vende i suoi asset in Russia al governo: cosa significa? (Di lunedì 16 maggio 2022) Renault pronta a lasciare la Russia: la casa francese mantiene un piede a terra a Mosca ma si libera, per ora, delle sue attività locali. La notizia è di quelle importanti: come ha reso noto il Ministero russo dell’Industria e del Commercio in un comunicato, tra Mosca e la casa automobilistica di Boulogne-Billancourt “sono stati InsideOver. Leggi su it.insideover (Di lunedì 16 maggio 2022)pronta a lasciare la: la casa francese mantiene un piede a terra a Mosca ma si libera, per ora, delle sue attività locali. La notizia è di quelle importanti: come ha reso noto il Ministero russo dell’Industria e del Commercio in un comunicato, tra Mosca e la casa automobilistica di Boulogne-Billancourt “sono stati InsideOver.

Advertising

francescagraz1 : RT @francescagraz1: Le attività di Renault in Russia passano allo Stato russo, mantiene opzione di riacquisto Vende la controllata e la qu… - francescagraz1 : Le attività di Renault in Russia passano allo Stato russo, mantiene opzione di riacquisto Vende la controllata e l… - SLN_Magazine : Renault vende a Geely quota 34% in Jv in Sud Corea. Leggi l'articolo cliccando qui ?? - aless_marchetti : RT @sole24ore: Renault vende ai cinesi di Geely un terzo della sua unità sudcoreana - sole24ore : Renault vende ai cinesi di Geely un terzo della sua unità sudcoreana -