Paura all'Isola 16: un naufrago si è infortunato. Ecco chi è (Di sabato 14 maggio 2022) Puntata movimentata quella di ieri sera all'Isola dei Famosi 16, soprattutto per un naufrago che non ha avuto molta fortuna durante il sedicesimo appuntamento. La conduttrice Ilary Blasi, in studio con Nicola Savino e Vladimir Luxuria, ha tranquillizzato i telespettatori, ma solamente nelle prossime ore si potrà sapere qualcosa di più. Leggi anche: Dove vedere la replica dell'Isola dei Famosi Isola dei Famosi 16, un naufrago si è infortunato. Chi è e cosa è successo La puntata del reality di Canale 5 si è rivelata parecchio sfortunata per Roger Balduino. Ieri durante una prova contro il pugile Clemente Russo si è fatto male. Nella puntata del 13 maggio il modello brasiliano ha dovuto affrontare la prova ricompensa dell'orologio honduregno. Si è rivelata molto dura perché a competere contro di lui c'era il campione di pugilato ...

