GF Vip | chi è Stella | la donna al centro del triangolo amoroso tra Alex Belli e Delia Duran

Advertising

CronacaSocial : GF Vip: mentre Soleil Sorge parla di Alex Belli dalla regia si sente chiaramente una parolaccia. A cosa o a chi era… - 21damned : odiatemi ma più ci si allontana dai 2000 più pare che vi danno a mangiare steroidi e cominciate ad avere problemi e… - p1c98 : @MaffiAlberto @CarloCalenda @EnricoLetta @matteosalvinimi Meglio loro. Noi siamo molto più adolescenti, visto chi a… - francescaxax : Io ricordo benissimo al GF VIP 2 quando Aida Yespica in una diretta live su mediaset extra stupì tutti dicendo che… - Parpiglia : RT @Diregiovani: Ospite di @Parpiglia, a Casa Chi, #Clarissa Selassié ha svelato di avere una frequentazione con un ragazzo che sta per ent… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip chi

In molti si sono chiestipotrebbe essere questa donna e, secondo quanto riferito da Fanpage, si ... La coppia protagonista di questa edizione del Grande Fratellonon ha nascosto si vivere un '...è la fortunata? La nuova fidanzata di Brad Pitt sarebbe Lykke Li , una cantante svedese. Il ... un ristorante di Hollywood molto frequentato dai. Proprio questa cena ha acceso il gossip, perché ...La telenovela del Grande Fratello Vip che coinvolge Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge sta appassionando milioni di telespettatori. A suscitare scalpore sono le dichiarazioni dei due sposi ...Chi è Stella, l'assistente di Alex Belli. Stella è l'assistente di Alex Belli, come da lui raccontato, conosciuta con il soprannome Starlite. La donna a cui potrebbe far riferimento la concorrente del ...