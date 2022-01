SIPPS | “Vaccino sicuro | il Covid causa danni a breve | medio e lungo termine”

Advertising

ilmetropolitan : ???? #Vaccino. #SIPPS a genitori: vaccinate figli, #affluenza al 20% troppo bassa -

Ultime Notizie dalla rete : SIPPS Vaccino

Romasette.it

... in generale, e soprattutto le forme gravi e le conseguenze - esorta il presidente- I genitori non devono essere titubanti, ilinduce nell'organismo la produzione di anticorpi e ...... in generale, e soprattutto le forme gravi e le conseguenze - esorta il presidente- I genitori non devono essere titubanti, ilinduce nell'organismo la produzione di anticorpi e ...L'appello della Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale (SIPPS) ai genitori: 'Il vaccino è sicuro, il Covid causa danni'.«L'affluenza dei bambini dai 5 agli 11 anni alle vaccinazioni» anti-Covid «è solo del 20%, uno su 5. È troppo bassa». È l'allarme lanciato ...