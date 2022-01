Quirinale 2022, Renzi: “Rosa 5 nomi? Cinquina si gioca a tombola” (Di martedì 25 gennaio 2022) (Adnkronos) – “Le cinquine vanno bene a tombola, non in Parlamento”. Così Matteo Renzi sulle rose di nomi che starebbero preparando centrodestra e Pd-M5S-Leu. “Noi siamo fuori dalle rose, di centrodestra e di centrosinistra. Io ho sempre detto che il centrodestra ha diritto di avanzare un nome. Lo faccia, si tiri fuori un nome e lo si faccia crescere in aula, si inizi a votare. Vedo una mancanza di regia come nel 2013. Ma noi dobbiamo fare presto e fare bene. Questo non è uno show”. “Spero che la presidenza decida per far votare due volte al giorno. Serve un’accelerazione. C’è una crisi pensantissima in Ucraina, la crisi economica su energia e gas, regole assurde per i ragazzi di materne ed elementare a scuola per la dad, almeno il Parlamento abbia la consapevolezza di quello che si sta giocando. ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 25 gennaio 2022) (Adnkronos) – “Le cinquine vanno bene a, non in Parlamento”. Così Matteosulle rose diche starebbero preparando centrodestra e Pd-M5S-Leu. “Noi siamo fuori dalle rose, di centrodestra e di centrosinistra. Io ho sempre detto che il centrodestra ha diritto di avanzare un nome. Lo faccia, si tiri fuori un nome e lo si faccia crescere in aula, si inizi a votare. Vedo una mancanza di regia come nel 2013. Ma noi dobbiamo fare presto e fare bene. Questo non è uno show”. “Spero che la presidenza decida per far votare due volte al giorno. Serve un’accelerazione. C’è una crisi pensantissima in Ucraina, la crisi ecoca su energia e gas, regole assurde per i ragazzi di materne ed elementare a scuola per la dad, almeno il Parlamento abbia la consapevolezza di quello che si stando. ...

