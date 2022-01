Francesco Totti ha tradito Ilary Blasi? La notizia ha sconvolto i fan

(Di martedì 25 gennaio 2022)sono tra le coppie più amate della televisione italiana, ma in passato hanno avuto un momento davvero no. Nella storia recente della televisione italiana è impossibile non considerarecome una delle coppie più amate di tutto il panorama nazionale e quando rischiarono di separarsi fu uno schock.è uno dei giocatori più amati di sempre nella storia del calcio italiano, non solo dai tifosi della Roma, ma anche da tutti quelli che apprezzano questo sport. La sua figura è diventata talmente popolare che anche la sua vita privato ha iniziato a essere parte integrante del Belpaese, con le riviste di gossip che più di una volta si sono fiondate a ...

Advertising

odiofutbolmoder : La guinda que puso Francesco Totti al derbi de Roma de 2002. - omarquiroga85 : @diegonoticia @VBarCaracol @CaracolRadio El listado es inmenzo. Francesco Totti Gianfranco Zola Gennaro Gattuso Ravanelli Walter Zenga - Ivanchomusic : @diegonoticia @VBarCaracol @CaracolRadio Francesco Totti! - JuanMira : @diegonoticia @VBarCaracol @CaracolRadio Francesco Totti - Rafaell_96 : @diegonoticia @VBarCaracol @CaracolRadio Francesco Totti -

Ultime Notizie dalla rete : Francesco Totti

Già in passato molti personaggi dello sport furono votati - più o meno ironicamente - alle elezioni presidenziali, come Giovanni Trapattoni, Angelo Moratti,. Dino Zoff. Carlo Mazzone. Da segnalare che, 45 anni, e Alessandro Siani, 46, formalmente non avrebbero potuto nemmeno essere eletti in quanto non hanno ancora ...Francesco Totti e Ilary Blasi sono tra le coppie più amate della televisione italiana, ma in passato hanno avuto un momento davvero no.Dopo i primi tre scrutini basta invece la maggioranza assoluta: vale a dire che chi prende 505 voti sale al Quirinale. Da segnalare che Francesco Totti, 45… Leggi ...