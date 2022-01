Piazza Affari: tonfo del Ftse Mib sotto 26 mila punti (Di lunedì 24 gennaio 2022) (Adnkronos) – Avvio di settimana da dimenticare per le borse europee che, già alle prese con l’accoppiata pandemia-inflazione, si sono trovate a fronteggiare anche tensioni geopolitiche sempre più serie. Oltre alla questione Russia-Ucraina, Mosca avrebbe schierato 100 mila militari al confine tra i due Paesi, c’è anche quella nel Mar delle Filippine: in risposta alle esercitazioni dell’esercito statunitense, la Cina ha inviato diversi aerei da guerra nella zona di identificazione della difesa aerea di Taiwan. A Piazza Affari il Ftse Mib ha così chiuso in rosso del 4,02% a 25.972,9 punti. Le performance peggiori sono state registrate dai titoli legati alla galassia Agnelli come Stellantis (-7,02%), CNH Industrial (-6,58%) ed Exor (-6,39%). Lettera anche su Pirelli (-5,47%). Performance ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 24 gennaio 2022) (Adnkronos) – Avvio di settimana da dimenticare per le borse europee che, già alle prese con l’accoppiata pandemia-inflazione, si sono trovate a fronteggiare anche tensioni geopolitiche sempre più serie. Oltre alla questione Russia-Ucraina, Mosca avrebbe schierato 100militari al confine tra i due Paesi, c’è anche quella nel Mar delle Filippine: in risposta alle esercitazioni dell’esercito statunitense, la Cina ha inviato diversi aerei da guerra nella zona di identificazione della difesa aerea di Taiwan. AilMib ha così chiuso in rosso del 4,02% a 25.972,9. Le performance peggiori sono state registrate dai titoli legati alla galassia Agnelli come Stellantis (-7,02%), CNH Industrial (-6,58%) ed Exor (-6,39%). Lettera anche su Pirelli (-5,47%). Performance ...

