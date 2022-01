Per il centrosinistra Riccardi potrebbe non essere solo un candidato di bandiera (Di domenica 23 gennaio 2022) AGI - "Non è un candidato di bandiera", si lascia scappare Loredana De Petris lasciando la sala Berlinguer, dove stamane si è tenuto il vertice dei leader di centrosinistra allargato ai capigruppo. Il candidato a cui si fa riferimento è il fondatore della Comunità di Sant'Egidio, Andrea Riccardi. Un nome che, come dice anche il presidente del M5s, Giuseppe Conte, "ha le caratteristiche giuste". Ovvero: "Un candidato di alto profilo, un candidato che goda di una larga condivisione, una larga maggioranza e una garanzia che possa rappresentare tutti gli italiani e non espressione di una specifica coloritura politica". Nella sala Berlinguer, leader e capigruppo siedono in cerchio. Conte si guarda attorno, alle pareti ridipinte di recente e decorate con la firma ... Leggi su agi (Di domenica 23 gennaio 2022) AGI - "Non è undi", si lascia scappare Loredana De Petris lasciando la sala Berlinguer, dove stamane si è tenuto il vertice dei leader diallargato ai capigruppo. Ila cui si fa riferimento è il fondatore della Comunità di Sant'Egidio, Andrea. Un nome che, come dice anche il presidente del M5s, Giuseppe Conte, "ha le caratteristiche giuste". Ovvero: "Undi alto profilo, unche goda di una larga condivisione, una larga maggioranza e una garanzia che possa rappresentare tutti gli italiani e non espressione di una specifica coloritura politica". Nella sala Berlinguer, leader e capigruppo siedono in cerchio. Conte si guarda attorno, alle pareti ridipinte di recente e decorate con la firma ...

