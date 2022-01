Biagio Izzo | il doloroso dramma che l’ha colpito | un racconto dal fiato sospeso

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Il popolare attore napoletano, in una precedente intervista, ha raccontato qualcosa che non si conosceva della sua vita privata.è uno degli attori più conosciuti dell’attuale scena italiana.… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

amoreaIcolico : RT @bowiesmelodrama: la yassification di biagio izzo - bianca_log : RT @bowiesmelodrama: la yassification di biagio izzo - ___speedofsound : RT @bowiesmelodrama: la yassification di biagio izzo - FredMosby_ : RT @bowiesmelodrama: la yassification di biagio izzo - HOMIClDALQUEEN : RT @bowiesmelodrama: la yassification di biagio izzo -

Ultime Notizie dalla rete : Biagio Izzo

napolipiu.com

Matrimonio al Sud, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy Massimo Boldi ein una commedia in cui una ragazza campana e un ragazzo milanese devono sposarsi. Il segreto dei suoi occhi, ore 21:15 su ...(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308) Matrimonio al Sud Massimo Boldi ein una spassosa commedia corale. Il matrimonio tra una ragazza campana e un ragazzo milanese portera' allo ...Tali e Quali 2022: anticipazioni, concorrenti e ospiti della terza puntata in onda stasera, sabato 22 gennaio 2022, alle ore 21,25 su Rai 1 ...Biagio Izzo e l'amore per Napoli: l'attore è rimasto nella propria città per non essere tra coloro che lasciano nelle mani di chi non la ama ...