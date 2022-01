Morto Gianni Di Marzio | scoprì Maradona e Cristiano Ronaldo

Leggi su ilfogliettone

(Di sabato 22 gennaio 2022) Calcio italiano in lutto per la scomparsa diDi, ex allenatore e dirigente oltre che opinionista sportivo. A darne l'annuncio, il figlio Gianluca con un post su Twitter: "E adesso potrai finalmente allenarlo il tuo caro amato Diego. Sei stato un grande papà, mi hai insegnato tutto e non sarò l'unico a non dimenticarti mai". Diaveva compiuto 82 anni lo scorso gennaio. Napoletano, era stato negli anni '70 un allenatore di grande successo, portando il Catanzaro in serie A.Nel 1977 diventò l'allenatore del Napoli, guidato alla finale di Coppa Italia. Quell'anno, in Argentina,il giovanissimo Diego Armandoe lo segnalò al presidente Corrado Ferlaino ma l'operazione non fu possibile perché le frontiere erano chiuse. Aveva conservato uno splendido rapporto con il Pibe. ...