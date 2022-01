Le prime immagini del seggio drive in per far votare anche i parlamentari positivi | VIDEO (Di venerdì 21 gennaio 2022) anche i Grandi elettori positivi al Sars-CoV-2 potranno scrivere sul bigliettino il proprio nome per il prossimo Presidente della Repubblica. Lo faranno attraverso un seggio drive in che, in queste ore, è in corso di preparazione e allestimento all’interno del parcheggio di Montecitorio. Tutti i deputati, senatori e delegati delle Regioni potranno – dunque – partecipare alla tornata elettorale con vista sul Colle. Ecco le prime immagini di quel che si sta costruendo nei pressi della Camera, immortalate dalle telecamere dell’Agenzia Vista. Elezione Quirinale, ecco il drive-in per il voto dei positivi nel parcheggio della Camera#quirinale #covid pic.twitter.com/6jFwx7psdI — Agenzia VISTA (@AgenziaVISTA) January 21, 2022 seggio ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 21 gennaio 2022)i Grandi elettorial Sars-CoV-2 potranno scrivere sul bigliettino il proprio nome per il prossimo Presidente della Repubblica. Lo faranno attraverso unin che, in queste ore, è in corso di preparazione e allestimento all’interno del parcheggio di Montecitorio. Tutti i deputati, senatori e delegati delle Regioni potranno – dunque – partecipare alla tornata elettorale con vista sul Colle. Ecco ledi quel che si sta costruendo nei pressi della Camera, immortalate dalle telecamere dell’Agenzia Vista. Elezione Quirinale, ecco il-in per il voto deinel parcheggio della Camera#quirinale #covid pic.twitter.com/6jFwx7psdI — Agenzia VISTA (@AgenziaVISTA) January 21, 2022...

