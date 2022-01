Australian Open, il ruggito di Berrettini contro il talento Alcaraz: agli ottavi dopo una maratona di 4 ore (Di venerdì 21 gennaio 2022) Matteo Berrettini stacca il biglietto per gli ottavi di finale degli Australian Open dopo una lunga ed estenuante battaglia contro il 18enne Carlos Alcaraz, con l’azzurro che dopo essersi portato subito avanti due set a zero ha subito la rimonta del giovane spagnolo, che sul 2-2, verso la fine del quarto set, sembrava essere lanciato al ribaltone finale. dopo aver subito il pareggio, Berrettini ha avuto la forza di reagire, affidandosi al servizio e ritrovando efficacia nel ritmo dopo essere apparso visibilmente provato nei set precedenti. Durante la partita il tennista italiano aveva anche accusato dolori alla caviglia dopo una leggera distorsione, ma per fortuna non ... Leggi su open.online (Di venerdì 21 gennaio 2022) Matteostacca il biglietto per glidi finale degliuna lunga ed estenuante battil 18enne Carlos, con l’azzurro cheessersi portato subito avanti due set a zero ha subito la rimonta del giovane spagnolo, che sul 2-2, verso la fine del quarto set, sembrava essere lanciato al ribaltone finale.aver subito il pareggio,ha avuto la forza di reagire, affidandosi al servizio e ritrovando efficacia nel ritmoessere apparso visibilmente provato nei set precedenti. Durante la partita il tennista italiano aveva anche accusato dolori alla cavigliauna leggera distorsione, ma per fortuna non ...

Advertising

ItaliaTeam_it : BERRETTINI! ?? Che partita contro Carlos Alcaraz, Matteo batte lo spagnolo al quinto set e approda agli ottavi degl… - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS AUSTRALIAN OPEN, BERRETTINI VOLA AGLI OTTAVI Battuto in 5 set Alcaraz (6-2, 7-6, 4-6, 2-6, 7-6)… - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS AUSTRALIAN OPEN, SINNER AL TERZO TURNO Battuto Johnson in tre set (6-2, 6-4, 6-3) #SkySport… - franco_principi : RT @GonnelliLuca: Cioè : Australian Open, Zverev: «Non siamo testati, molti giocatori sono positivi» - infoitsport : Australian Open, Sinner avanza in scioltezza: quattro italiani al terzo turno - L'Unione -