Milan, sondaggio per il difensore di Premier: la risposta del club inglese (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Nonostante la forte necessità di un difensore centrale, il Milan non ha ancora chiuso nessuna operazione di mercato in quel ruolo. L'infortunio di Kjaer e quello più recente di Tomori hanno mandato in emergenza la retroguardia rossonera, con Pioli costretto spesso a reinventare la difesa. Contro la Juventus dovrebbe tornare a disposizione Romagnoli, ma nonostante ciò la rosa rimane corta. Per questo motivo Maldini e Massara hanno fatto un sondaggio per il difensore inglese Japhet Tanganga, 22enne in forza al Tottenham. I dirigenti del Milan hanno chiesto informazioni per il prestito del centrale, fin qui poco utilizzato da Antonio Conte. Gli Spurs però hanno chiuso alla possibile soluzione per il momento. Vedremo se il club di Via Aldo Rossi farà un altro ...

