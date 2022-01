Covid oggi Puglia, 9.433 contagi e 10 morti: bollettino 19 gennaio (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Sono 9.433 i nuovi contagi da coronavirus oggi 19 gennaio in Puglia, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19. Si registrano altri 10 morti. I nuovi casi, individuati su 94.146 tamponi effettuati, sono così distribuiti per provincia: Bari: 3.072; Bat: 1.068; Brindisi: 837; Foggia: 1.425; Lecce: 1.651; Taranto: 1.281; Residenti fuori regione: 52; Provincia in definizione: 47. Sono 139.003 le persone attualmente positive, 665 quelle ricoverate in area non critica e 69 in terapia intensiva. Dati complessivi: 487.146 casi totali, 7.015.998 tamponi eseguiti, 341.059 persone guarite e 7.084 decessi. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Sono 9.433 i nuovida coronavirus19in, secondo i dati dell’ultimo-19. Si registrano altri 10. I nuovi casi, individuati su 94.146 tamponi effettuati, sono così distribuiti per provincia: Bari: 3.072; Bat: 1.068; Brindisi: 837; Fa: 1.425; Lecce: 1.651; Taranto: 1.281; Residenti fuori regione: 52; Provincia in definizione: 47. Sono 139.003 le persone attualmente positive, 665 quelle ricoverate in area non critica e 69 in terapia intensiva. Dati complessivi: 487.146 casi totali, 7.015.998 tamponi eseguiti, 341.059 persone guarite e 7.084 decessi. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

ladyonorato : Oggi su @LaVeritaWeb importante pezzo sulla crisi del sistema sanitario, dovuta non ai “novacse” o pazienti Covid m… - TgLa7 : ????#Covid: oggi 228.179 casi e 434 morti ???? - fanpage : Quando Genny Billotto è morta a causa di un problema cardiaco congenito era l’ottobre del 2020 e i vaccini contro i… - LucaBurnout : RT @byoblu: L'efficacia della cura del #plasmaiperimmune confermata da uno studio. L'OMS ammette che non servirebbero i richiami per i #vac… - giulio_galli : RT @fanpage: Quando Genny Billotto è morta a causa di un problema cardiaco congenito era l’ottobre del 2020 e i vaccini contro il Covid non… -