Caso Serra | Casarin | «Mai visto un arbitro alzare le braccia e chiedere scusa…»

L'ex arbitro Casarin ha detto la sua sul Caso Serra in Milan-Spezia L'ex arbitro Paolo Casarin, sulle pagine del Corriere della Sera, ha detto la sua del Caso Serra in Milan-Spezia. IL PENSIERO – «Non ho mai visto un arbitro di serie A con le braccia alzate per chiedere scusa ai giocatori. Marco Serra lo ha fatto, come per scaricare un peccato pesante o meglio un bisogno morale. Un gesto spontaneo successivo a un fischio sfuggito e irrimediabile. Poco dopo Serra ha cercato di rifugiarsi nel silenzio fitto del suo spogliatoio. Una fuga lenta dal terreno di gioco. Ma la nebbia non era nello spogliatoio; già negli ultimi minuti della gara, sul ...

