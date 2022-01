LIVE – Lettonia-Italia 20-32, qualificazioni Mondiali 2023 pallamano (DIRETTA) (Di venerdì 14 gennaio 2022) La DIRETTA LIVE di Lettonia-Italia, match valido per le qualificazioni ai Mondiali 2023 di pallamano. Si apre il cammino degli azzurri a Tórshavn, nelle Isole Faroer, che ospitano questo il gruppo 4 che annovera per l’appunto, oltre ai baltici primi avversari degli azzurri, anche le isole faroesi e il Lussemburgo. Alle ore 18 di venerdì 14 gennaio l’Italia dunque proverà a battere la Lettonia per partire col piede giusto. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. AGGIORNA LA DIRETTA Lettonia-Italia 20-32 19.24 Doldan per il 20-32 dell’Italia! Che vittoria trionfale. 19.19 L’Italia ... Leggi su sportface (Di venerdì 14 gennaio 2022) Ladi, match valido per leaidi. Si apre il cammino degli azzurri a Tórshavn, nelle Isole Faroer, che ospitano questo il gruppo 4 che annovera per l’appunto, oltre ai baltici primi avversari degli azzurri, anche le isole faroesi e il Lussemburgo. Alle ore 18 di venerdì 14 gennaio l’dunque proverà a battere laper partire col piede giusto. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. AGGIORNA LA20-32 19.24 Doldan per il 20-32 dell’! Che vittoria trionfale. 19.19 L’...

