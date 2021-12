Variante Omicron, primi tre casi in Lazio. D'Amato: 'Era questione di tempo, non siamo preoccupati' (Di mercoledì 8 dicembre 2021) La Variante Omicron è arrivata in Lazio . 'Questi casi ce li aspettavamo dopo aver elevato i livelli di sequenziamento per l'allert nazionale, era dunque solo un fattore di tempo , poiché la Variante ... Leggi su leggo (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Laè arrivata in. 'Questice li aspettavamo dopo aver elevato i livelli di sequenziamento per l'allert nazionale, era dunque solo un fattore di, poiché la...

