Ilaria Capua: la scienza vince a patto che non la si ignori Contro il virus battaglia lunga (Di mercoledì 8 dicembre 2021) La virologa: possiamo creare vaccini sempre migliori ma se poi sono rifiutati non servono, vanno coinvolti sociologi e umanisti. Il giro di boa è il passaggio del virus da pandemico a endemico: diventerebbe come il morbillo Leggi su corriere (Di mercoledì 8 dicembre 2021) La virologa: possiamo creare vaccini sempre migliori ma se poi sono rifiutati non servono, vanno coinvolti sociologi e umanisti. Il giro di boa è il passaggio delda pandemico a endemico: diventerebbe come il morbillo

Advertising

HuffPostItalia : Ilaria Capua: 'Se non ci si vaccina, il Covid non diventa endemico. Ed è un guaio' - Corriere : 'Il giro di boa è il passaggio del virus da pandemico a endemico: diventerebbe come il morbillo' - massimoguerrini : RT @HuffPostItalia: Ilaria Capua: 'Se non ci si vaccina, il Covid non diventa endemico. Ed è un guaio' - 9Roby11 : RT @HuffPostItalia: Ilaria Capua: 'Se non ci si vaccina, il Covid non diventa endemico. Ed è un guaio' - infoitsalute : Ilaria Capua: 'Se non ci si vaccina, il Covid non diventa endemico. Ed è un guaio' -