Atletica, Marcell Jacobs: "Stiamo lavorando per continuare a migliorare, ci sono dettagli su cui posso migliorare" (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Il 2021 che si avvia alla conclusione è senza ombra di dubbio l'anno dell'Atletica leggera. I cinque ori vinti a Tokyo hanno rappresentato qualcosa di storico e di mai visto, specie per la portata dei successi legata alle specialità. Ecco che nell'evento Atletica Italiana Awards, volto a celebrare la fantastica stagione descritta con gli atleti che più si sono distinti, si può ripercorrere quanto è accaduto nei giorni magici in Giappone. Una rassegna a Cinque Cerchi da sogno che però rappresenta anche uno snodo importante dal momento che ci si aspettano delle riconferme. E' il caso di Marcell Jacobs. Il campione olimpico dei 100 metri, dopo essersi preso una pausa dal trionfo olimpico, si sta preparando in vista del 2022 e il suo ritorno alle gare sarà a Berlino il 4 febbraio al coperto.

