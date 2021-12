La Regina e quei talenti che in pochi conoscono: la rivelazione della stilista di Elisabetta (Di martedì 7 dicembre 2021) Poche persone al mondo possono affermare di conoscere davvero la Regina Elisabetta e i suoi talenti nascosti. Eppure una c’è, ed è la sua stilista Angela Kelly, che pare sia molto vicina a Sua Maestà. LEGGI ANCHE => Possiede tutti i delfini, non paga le tasse e non solo: ecco i veri poteri (a volte bizzarri) della Regina Una volta ha rivelato che la Regina è in realtà un bravissimo mimo, e riesce a fare delle imitazioni davvero divertenti degli accenti altrui. In un’intervista del 2007, sempre Angela Kelly dichiaro che la Regina riesce ad imitare benissimo il suo accento di Liverpool. “Ci divertiamo molto insieme” ha dichiarato la donna, aggiungendo: “La Regina ha davvero un tagliente senso dell’umorismo ed è ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 7 dicembre 2021) Poche persone al mondo possono affermare di conoscere davvero lae i suoinascosti. Eppure una c’è, ed è la suaAngela Kelly, che pare sia molto vicina a Sua Maestà. LEGGI ANCHE => Possiede tutti i delfini, non paga le tasse e non solo: ecco i veri poteri (a volte bizzarri)Una volta ha rivelato che laè in realtà un bravissimo mimo, e riesce a fare delle imitazioni davvero divertenti degli accenti altrui. In un’intervista del 2007, sempre Angela Kelly dichiaro che lariesce ad imitare benissimo il suo accento di Liverpool. “Ci divertiamo molto insieme” ha dichiarato la donna, aggiungendo: “Laha davvero un tagliente senso dell’umorismo ed è ...

Advertising

destroyawg : @erikaofthestate QUEI PANTALONI LEOPARDATI che regina - Angelino8491 : RT @saturno__contro: Quando la tua vita va a rotoli e quei rotoli sono come i rotoloni Regina 'NON FINISCONO MAI' - DreamTeamCB : Dayane ha capito dopo due minuti il palese favoritismo nei confronti di Rico e da lì ha iniziato letteralmente a pr… - fr4poliss : Day. 1 Della golden era ma facciamo anche che è il mio preferito di sempre perché quelle animazioni quei disegni e… - saturno__contro : Quando la tua vita va a rotoli e quei rotoli sono come i rotoloni Regina 'NON FINISCONO MAI' -