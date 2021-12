Super Green pass (rafforzato), da oggi le nuove misure: ecco cosa cambia (Di lunedì 6 dicembre 2021) Scatta da oggi, fino al 15 gennaio, il Super Green pass, l’ultima misura introdotta dal Governo per incentivare i cittadini a sottoporsi al vaccino anti-covid e, dunque, per cercare di limitare il numero di contagiati nel nostro Paese. Stando ai numeri c’è già una prima risposta: ieri sono stati scaricati 1,3 milioni di Green pass di cui circa un milione ottenuti proprio attraverso la somministrazione del vaccino. Difatti, il certificato verde “rafforzato” si può ottenere soltanto con la vaccinazione o attraverso l’avvenuta guarigione da Covid-19. A ben vedere le nuove regole prevedono che in musei, archivi e biblioteche, in zona bianca e in zona gialla, non è necessario il “Super Green pass”: qui ... Leggi su fmag (Di lunedì 6 dicembre 2021) Scatta da, fino al 15 gennaio, il, l’ultima misura introdotta dal Governo per incentivare i cittadini a sottoporsi al vaccino anti-covid e, dunque, per cercare di limitare il numero di contagiati nel nostro Paese. Stando ai numeri c’è già una prima risposta: ieri sono stati scaricati 1,3 milioni didi cui circa un milione ottenuti proprio attraverso la somministrazione del vaccino. Difatti, il certificato verde “” si può ottenere soltanto con la vaccinazione o attraverso l’avvenuta guarigione da Covid-19. A ben vedere leregole prevedono che in musei, archivi e biblioteche, in zona bianca e in zona gialla, non è necessario il “”: qui ...

