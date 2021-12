Super green pass, Lamorgese: “Possibili rimodulazioni delle misure” (Di lunedì 6 dicembre 2021) ROMA – In questa prima giornata di applicazione della nuova normativa sull’utilizzo del green pass, voglio esprimere il mio profondo apprezzamento per lo spirito di collaborazione dimostrato dai cittadini che ha fin qui permesso un’ordinata opera di verifica dei Certificati Verdi da parte delle forze di polizia, delle polizie locali, del personale delle aziende di trasporto e degli esercenti”. Lo ha dichiarato la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese. “I prefetti e le forze di polizia insieme ai sindaci e alle polizie locali – ha aggiunto la responsabile del Viminale – continueranno a garantire il massimo impegno per assicurare il rispetto delle nuove e più stringenti regole varate dal Governo per contenere la diffusione del Covid-19. Già nei prossimi giorni, le ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 6 dicembre 2021) ROMA – In questa prima giornata di applicazione della nuova normativa sull’utilizzo del, voglio esprimere il mio profondo apprezzamento per lo spirito di collaborazione dimostrato dai cittadini che ha fin qui permesso un’ordinata opera di verifica dei Certificati Verdi da parteforze di polizia,polizie locali, del personaleaziende di trasporto e degli esercenti”. Lo ha dichiarato la ministra dell’Interno Luciana. “I prefetti e le forze di polizia insieme ai sindaci e alle polizie locali – ha aggiunto la responsabile del Viminale – continueranno a garantire il massimo impegno per assicurare il rispettonuove e più stringenti regole varate dal Governo per contenere la diffusione del Covid-19. Già nei prossimi giorni, le ...

