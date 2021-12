Morto Bob Dole | sognò senza successo la Casa Bianca

(Di lunedì 6 dicembre 2021) È, all’età di novantotto anni, Bob. Ex senatore repubblicano, gli era stato diagnosticato un cancro ai polmoni al quarto stadio alcuni mesi fa. In precedenza componente della Camera dei Rappresentanti,era entrato in Senato per lo Stato del Kansas nel 1969, avviando così un’attività parlamentare che si sarebbe protratta fino al 1996. Un’attività che non gli impedì di assumere la presidenza del Partito repubblicano tra il 1971 e il 1973. Tendenzialmente centrista, votò a favore del Civil Rirghts Act e del Voting Rights Act, non rinunciando – da senatore – a una collaborazione con il collega democratico, George McGovern, per migliorare la legislazione in tema di buoni pasto. Un punto fermo del suo impegno pubblico è sempre stata la questione della disabilità: nel 1996, il New York Times riportò che la sua fondazione, ...

